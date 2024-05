Domenica In oggi su Rai 1 - anticipazioni e ospiti della trentaquattresima puntat - del 5 maggio 2024

(Di domenica 5 maggio 2024) Mara Venier ci farà compagnia con laa diIn, in onda, 5su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme lea diIn.In del 534esimaa Appuntamento fissopomeriggio è quello con Mara Venier e la suaIn. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 ...

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 28 aprile 2024 su Canale 5 oggi , domenica 28 aprile 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo , il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata , la ... Continua a leggere>>

Il Pistoia Basket ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per la partita di domenica 5 maggio alle ore 18.15 che si giocherà al PalaCarrara contro la Openjobmetis Varese. L’ultima gara di regular season prima dell’inizio dei playoff. Per quanto concerne la vendita online , con i tagliandi ... Continua a leggere>>

Serena Bortone e Michelle Hunziker tra gli ospiti di Silvia Toffanin Serena Bortone e Michelle Hunziker tra gli ospiti di Verissimo , il programma che Silvia Toffanin conduce oggi e domani su Canale 5. La trasmissione per iniziare accoglierà da Amici la coppia di professori composta da Anna ... Continua a leggere>>

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 212. - Sei palestinesi uccisi negli scontri in Cisgiordania. Media: ok di Hamas a liberare gli ostaggi senza l'impegno di Israele a fermare le armi. Blinken: "Un attacco a Rafah causerebbe danni inaccettabil ... Continua a leggere>>

I campioni d'Italia, svagati dopo i festeggiamenti di domenica scorsa, mai in partita: annullato un gol a Lautaro - I campioni d'Italia, svagati dopo i festeggiamenti di domenica scorsa, mai in partita: annullato un gol a Lautaro ... Continua a leggere>>

La palestra di domenica 5 maggio - Ciao! Prima di cominciare gli esercizi studiate il mini-manuale Preparazione H (t.ly/UPrir). Ci troverete alcune dritte sui fondamentali della battuta ben fatta (brevità, esattezza, semplicità, sorpre ... Continua a leggere>>