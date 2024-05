Atletica - Italia all’esame di riparazione con la 4×100 femminile | quarta alle World Relay - ai ripescaggi per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Il primo tentativo non è andato a buon fine. L’non è riuscita a qualificare ladi Parigi 2024 in occasione delle batterie delles, i Mondiali di staffette che si stanno disputando a Nassau (Bahamas). Soltanto le prime due classificate staccavano il biglietto per i Giochi e le azzurre si sono purtroppo fermate al quarto posto, venendo così rinviate alo che domani metterà in palio gli ultimi sei tagliandi per la rassegna a cinque cerchi. Va detto che gli ultimi due posti saranno assegnati tramite ranking e lapiazza ottenuta lo scorso anno ai Mondiali con il record nazionale offre una certa garanzia. Il quartetto tricolore ha tagliato il traguardo con il tempo di 43.08 ...