Forum - parlare di pace conoscendo la guerra

(Di domenica 5 maggio 2024) Firenze, 5 maggio 2024 – “Avete in pochi anni svolto un’opera che tanti enti, istituti, centri, che pullulano nel nostro paese e vivono da anni, non si sono neppure lontanamente sognati si svolgere”, ha scritto una volta Norberto Bobbio in una lettera inviata a Furio Cerutti, filosofo e a lungo professore di filosofia politica nell’Università di Firenze. L’opera in questione era quella, assai preziosa, del “per i problemi dellae della”, fondato nel maggio 1984 e ora prossimo allo scioglimento. Nel 2024 c’è più che mai bisogno di riflessioni sullae sulla, “ma a 40 anni dalla sua fondazione, ilnon organizza più niente ed è in uno stato di abbandono”, ci dice il professor Cerutti, che è stato, dopo Mario Primicerio, presidente dell’associazione, ...