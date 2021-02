Udinese - Fiorentina | 1 - 0 LIVE

messveneto : Tanti auguri Zoff, il mito Dino compie 79 anni: Una coincidenza: la ricorrenza nel giorno in cui si gioca la partit… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Crotone 0-2 Cagliari Inter 3-0 Genoa Udinese 1-0 Fiorentina - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? Il #Cagliari passa a #Crotone, l'#Udinese piega la #Fiorentina Esordio con vittoria per #Semplici, alla #DaciaArena decide… - ansia_interista : RT @BILIbot_: Inter Juventus 2 - 0 Udinese Inter 0 - 0 Inter Benevento 4 - 0 Fiorentina Inter 0 - 2 Inter Lazio 3 - 1 AC Milan Inter 0 - 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Fiorentina

Commenta per primo1 - 0 Musso 6,5 : decisivo in uscita su Vlahovic a metà della ripresa. Non viene chiamato in causa in altre occasioni. Becao 5,5 : dalle sue parti gli ospiti arrivano spesso sul ..., entrambe a quota 25 punti, si sfidavano per uscire definitivamente o quasi dalla zona calda: in una partita che sembrava destinata al pari, Nestorovski è il match - winner: suo ...Poi è la volta di Alexis Sanchez, appena entrato in campo al posto di Lautaro Martinez: colpo di testa vincente. Udinese-Fiorentina 1-0. Dopo un primo tempo ai limiti della noia, l'Udinese trova il ...UDINE (ITALPRESS) – Alla Dacia Arena l’Udinese batte 1-0 alla Fiorentina grazie al gol di Ilija Nestorovski nei minuti finali. La prima ...