I nuovi casi positivi in Italia

(Di domenica 28 febbraio 2021) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio deidi coronavirus registratisi domenica 28 febbraio 2021. Coronavirus, bilancio del 28 febbraio: 17.455e 192 morti in più su Notizie.it.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - RegLombardia : #LNews A fronte di 46.725 tamponi effettuati, sono 4.557 i nuovi positivi (9,7%). I guariti/dimessi sono 1.071. ??… - TgrRaiToscana : #covid I nuovi casi sono 1.068 su 19.116 test di cui 14.034 tamponi molecolari e 5.082 test rapidi. @TgrRai - ereike05 : RT @RaiNews: Covid: 17.455 nuovi casi e 192 morti - aranciaverde : RT @repubblica: ?? Coronavirus, il bollettino di oggi: 17.455 nuovi casi e 192 morti -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi casi

Nella Asl di Latina sono 144 ie si tratta diisolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 73 anni con patologie. Nella ...14di contagio al coronavirus nelle ultime 24 ore a Terni. E' quanto segnale l'odierno bollettino emesso dalla regione Umbria. I guariti sono stati 7 e le vittime per covid 1. Pertanto gli ...Roma, 28 feb. (askanews) - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 260.602 casi di positività, 2.610 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.606 tamponi esegu ...Lo strano caso dei cani di Lady Gaga rapiti, e poi ritrovati, si arricchisce di nuovi particolari. Il sito di gossip solitamente ben informato TMZ riferisce che i due bulldog ...