Lombardia: impennata di contagi a Milano, il picco atteso il 20 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) La crescita dei contagi da Covid 19 è tornata a farsi incisiva a Milano e non si fermerà prima del prossimo 20 marzo, quando è previso il nuovo “picco” dei casi. A riportarlo è il Corriere della Sera, che ha consultato diversi esperti incrociando i dati con l’ultimo report dell’Institute for health metrics and evaluation, un centro di ricerca statunitense creato dalla fondazione di Bill Gates. La previsione del Corriere di dieci giorni fa indicava la soglia di mille nuovi positivi al giorno nella provincia di Milano per la fine di febbraio. Una crescita che effettivamente è arrivata, con i contagi cresciuti del 40 per cento rispetto a 15 giorni fa. E poiché l’ondata è ripartita, secondo il modello matematico avrà una curva di crescita che durerà almeno 30 giorni. L’Rt su ... Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021) La crescita deida Covid 19 è tornata a farsi incisiva ae non si fermerà prima del prossimo 20, quando è previso il nuovo “” dei casi. A riportarlo è il Corriere della Sera, che ha consultato diversi esperti incrociando i dati con l’ultimo report dell’Institute for health metrics and evaluation, un centro di ricerca statunitense creato dalla fondazione di Bill Gates. La previsione del Corriere di dieci giorni fa indicava la soglia di mille nuovi positivi al giorno nella provincia diper la fine di febbraio. Una crescita che effettivamente è arrivata, con icresciuti del 40 per cento rispetto a 15 giorni fa. E poiché l’ondata è ripartita, secondo il modello matematico avrà una curva di crescita che durerà almeno 30 giorni. L’Rt su ...

Tg3web : Coronavirus, oltre 4.500 nuovi casi in Lombardia. Dopo Brescia e la Brianza, impennata di contagi anche a Milano. - alefederferrari : E nessuno, parlo della #Lombardia, ha fatto nulla - non una misura, una - per evitarci ciò in cui siamo di nuovo fi… - scheerenberger : RT @Tg3web: Coronavirus, oltre 4.500 nuovi casi in Lombardia. Dopo Brescia e la Brianza, impennata di contagi anche a Milano. https://t.co… - viadellala14g : RT @Tg3web: Coronavirus, oltre 4.500 nuovi casi in Lombardia. Dopo Brescia e la Brianza, impennata di contagi anche a Milano. https://t.co… - ZzuCicciu : RT @Tg3web: Coronavirus, oltre 4.500 nuovi casi in Lombardia. Dopo Brescia e la Brianza, impennata di contagi anche a Milano. https://t.co… -