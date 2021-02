Il Manchester United pronto a riaccogliere Ibra: “Il grande uomo sta tornando” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Il grande uomo sta tornando” . Così si può leggere sul sito del Manchester United che presenta il sorteggio che ha accoppiato i Red Devils al Milan. Il riferimento ovviamente è a Zlatan Ibrahimovic, che del Manchester United è stato giocatore nella stagione 2016-17, dove ha vinto una Eurppa League, prima di infortunarsi e trasferirsi in MLS. “Il gigante svedese ha avuto enorme successo nella sua prima stagione allo United, fino a quando un terribile infortunio al ginocchio subito contro l’Anderlecht proprio in Europa League ha posto fine alla sua campagna e gli ha impedito di esibirsi mentre i reds hanno alzato il trofeo a Stoccolma”. Foto: Sito uff. United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Ilsta” . Così si può leggere sul sito delche presenta il sorteggio che ha accoppiato i Red Devils al Milan. Il riferimento ovviamente è a Zlatanhimovic, che delè stato giocatore nella stagione 2016-17, dove ha vinto una Eurppa League, prima di infortunarsi e trasferirsi in MLS. “Il gigante svedese ha avuto enorme successo nella sua prima stagione allo, fino a quando un terribile infortunio al ginocchio subito contro l’Anderlecht proprio in Europa League ha posto fine alla sua campagna e gli ha impedito di esibirsi mentre i reds hanno alzato il trofeo a Stoccolma”. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

