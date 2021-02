La lista delle info che hai già dato a Whatsapp: come vederla in poche mosse (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ facile vedere la lista delle info su di te che hai già condiviso con Whatsapp: ecco cosa fare, tutti i passaggi come scoprire le info che hai già condiviso con WhatsappNell’ultimo periodo si parla tanto di Whatsapp soprattutto per quello che riguarda la privacy degli utenti. Sì, perché diverse notizie hanno riportato di un cambiamento drastico nell’app di messaggistica istantanea a partire dai primi mesi del 2021 che avrebbe modificato qualcosa di molto più importante. A quanto pare, gli utenti avrebbero dovuto accettare di condividere alcuni dati sensibili con l’app. E, stando a quanto abbiamo potuto assistere, in tanti hanno lasciato l’app ‘verde’ per passare ad applicazioni come Telegram e Signal per restare in contatto con i ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ facile vedere lasu di te che hai già condiviso con: ecco cosa fare, tutti i passaggiscoprire leche hai già condiviso conNell’ultimo periodo si parla tanto disoprattutto per quello che riguarda la privacy degli utenti. Sì, perché diverse notizie hanno riportato di un cambiamento drastico nell’app di messaggistica istantanea a partire dai primi mesi del 2021 che avrebbe modificato qualcosa di molto più importante. A quanto pare, gli utenti avrebbero dovuto accettare di condividere alcuni dati sensibili con l’app. E, stando a quanto abbiamo potuto assistere, in tanti hanno lasciato l’app ‘verde’ per passare ad applicazioniTelegram e Signal per restare in contatto con i ...

IlContiAndrea : Entro il 22 i cantanti Big possono modificare o cambiare la canzone scelta per la serata delle cover. La lista uffi… - direlaviolenza : Un appello che si rinnova dopo i femminicidi degli ultimi giorni: 'È ora che il Governo si assuma la piena responsa… - error_c0de : è nella lista delle esperienze che vorrei fare nella mia vita - carolinamatrone : RT @mariamasi14: @agorarai @Donzelli Donzelli meraviglioso già pronta la lista per stabilire chi può entrare all'università ad insegnare, m… - 2rMarzia : RT @mariamasi14: @agorarai @Donzelli Donzelli meraviglioso già pronta la lista per stabilire chi può entrare all'università ad insegnare, m… -

Ultime Notizie dalla rete : lista delle "Teatri illuminati, bisogna riaprirli" Ieri sera (lunedì per chi legge, nda) quando abbiamo chiuso la lista dei partecipanti che ... Una meravigliosa risposta del Paese, trasversale da parte delle sale, delle istituzioni pubbliche e private ...

Regionali Calabria, De Magistris: 'Non sono un candidato di centro sinistra...' Luigi De Magistris a Tagadà parla delle elezioni regionali in Calabria Non è la prima volta che il ... La lista di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. Le mie liste, i meridionalisti. Noi ci rivolgiamo a ...

Paradisi fiscali, l’Ue aggiorna la lista dei cattivi: entra Dominica, fuori Barbados Corriere della Sera Jim Morrison, gli scritti inediti della rockstar che voleva essere poeta Prima della sua morte, avvenuta a Parigi il 3 luglio del 1971, il leader dei Doors scrisse a mano una lista, intitolata Plan for book ... maggior parte del suo lavoro già pubblicato: dai testi delle ...

In provincia di Padova il paese che vuole intitolare strade e piazze alle donne Il caso a Legnaro. Tra Padova e Provincia su 11.783 strade censite (dati di Toponomastica femminile del 2015 inviati dai Comuni o ricavati da stradari e dal catasto) 5.453 sono intitolate a uomini (il ...

Ieri sera (lunedì per chi legge, nda) quando abbiamo chiuso ladei partecipanti che ... Una meravigliosa risposta del Paese, trasversale da partesale,istituzioni pubbliche e private ...Luigi De Magistris a Tagadà parlaelezioni regionali in Calabria Non è la prima volta che il ... Ladi Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. Le mie liste, i meridionalisti. Noi ci rivolgiamo a ...Prima della sua morte, avvenuta a Parigi il 3 luglio del 1971, il leader dei Doors scrisse a mano una lista, intitolata Plan for book ... maggior parte del suo lavoro già pubblicato: dai testi delle ...Il caso a Legnaro. Tra Padova e Provincia su 11.783 strade censite (dati di Toponomastica femminile del 2015 inviati dai Comuni o ricavati da stradari e dal catasto) 5.453 sono intitolate a uomini (il ...