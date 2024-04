C’è Juliana per te Isola dei Famosi - il gesto choc di Edoardo Stoppa | anche Luxuria in lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) “Non voglio vedere”.dei, ildilascia tutti di sasso, compresi i naufraghi e gran parte degli spettatori. Vladimirlo aveva annunciato sin dai primi minuti di questa puntata che non ci sarebbero stati sconti per nessuno e che alcune cosa avrebbero messo in grave difficoltà tutti. Eppure nessuno si sarebbe ami aspettato a uncosì ‘forte’ da parte di un naufrago che da settimane non vede e non sente l’amore della sua vita.Moreira sono innamorati profondamente da anni e il loro rapporto non è mai stato messo in discussione, almeno fino a la scorsa sera. >> “Devi tornare subito a casa”.dei ...