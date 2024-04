Per le nostre - stagione positiva E ora dita incrociate con l’Urbino

(Di martedì 30 aprile 2024) Il 33° campionato di Eccellenza con ultimo turno dell’altro ieri ha finito la sua lungo corsa iniziata domenica 10 settembre 2023. Un viaggio che ha dato i seguenti verdetti. Promossa in serie D la Civitanovese, ai playoff: Montefano. Urbino, Chiesanuova –Castelfidardo. Playout: Montegiorgio- Sangiustese, Jesina contro la vincente dello spareggio tra il Monturano e l’Atletico Azzurra Colli. Retrocederà in Promozione la perdente lo spareggio Monturano – Atletico Azzurra Colli. Le provinciali. Urbino dunque con pieno merito agli spareggi promozione, la K Sport ci è andata vicino e l’Urbania (che era una matricola del torneo) si è salvata con alcune giornate d’anticipo, quindi nel complesso guadando i risultati si può dire che quello delle provinciali sia stato un campionato soddisfacente, poi ogni società al suo interno sa meglio di tutti se ritenersi contenta o meno. Questi i loro ...

