Francesco Benigno contro l’Isola dopo il video della sua espulsione | web diviso

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel corsopuntata di ieri deldei Famosi, finalmente, è stato mandato in onda il filmato per il quale è stato squalificatosvariate esortazioni da parte dell’attore, infatti, con tanto di prese in giro e accuse fortiil programma, gli autori hanno deciso di fare chiarezza, una volta per tutte. A seguitomessa in onda del filmato, però, il diretto interessato ha dato luogo a nuovi sfoghi, e anche il pubblico da casa si è sbilanciato sulla faccenda. Gli sfoghi diilmostrato aldei Famosi All’interno del filmato per il quale è stato squalificato...