Emil Banca e Pieve show Due sigilli per le bolognesi

(Di martedì 30 aprile 2024) Una vittoria per sperare ancora nel ripescaggio e una per consolidare la propria posizione. La domenica della palla ovale cittadina è stata decisamente positiva, sia per il successo dell’Bologna Rugby Club che si impone 26-0 a Colle di Val d’Elsa, in casa del Cus Siena, che per quello, 24-19, delin casa contro il San Benedetto. Vittoria con bonus per l’: i ragazzi di coach Francesco Brolis segnano quattro mete contro un Cus Siena generoso, ma che comunque non ha mai impensierito i felsinei. Apre le marcature al 16’ Balsemin, per lo 0-7 con cui termina il primo tempo. Nella ripresa arrivano le realizzazioni di Priola al 12’, quella di Pancaldi (nella foto) al 15’ e infine quella di Visentin al 29’ per il definitivo 26-0. Da segnalare il buon debutto del tallonatore ...