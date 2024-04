Caivano - sequestrati 900 litri di olio contraffatto

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn carico di, quasi 900, è stato sequestrato a, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri ad individuare l’ed etichette falsificate a bordo di un piccolo furgone guidato da una 27enne di Afragola già nota alle forze dell’ordine. Nel cassone, i militari hanno rinvenuto quasi 900didi oliva, in contenitori di latta verde. In auto anche un blocco con le stampe di centinaia di etichette falsificate e non ancora applicate, riconducibili ad un marchio oleario conosciuto. Il carico è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi chimiche, la 27enne denunciata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

