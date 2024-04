Troppi straordinari in carcere | i Nas bussano ancora al San Paolo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 aprile 2024) Giorni di lavoro intenso per i carabinieri del gruppo dei Nas, impegnati senza sosta in una serie di verifiche agli ospedali San Carlo e Sandi Milano. I militari ieri hanno bussato alla porta dell’ufficio personale del Sanper acquisire i turni di servizio del personale sanitario impegnato nelle carceri milanesi. In particolare, i Carabinieri erano interessati aglidichiarati da alcuni sanitari della Casa circondariale di Opera. Suglinuovo filone dello scandalo timbrature L’acquisizione sarebbe un nuovo filone dell’inchiesta della Procura di Milano sullo scandalo delle auto-timbrature svelato da La Notizia alcune settimane fa. In pratica, si è scoperto che per anni, alla Asst Santie Claudio, dirigenti e caposala hanno potuto inserire manualmente nel ...