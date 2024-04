Ultime Notizie Roma del 30-04-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024)dailynews radiogiornale ancora la buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Carlo III riprende oggi Lecce attività pubbliche dopo l’interruzione di 3 mesi dovuta al cancro per la sua prima apparizione monarca britannico 65 anni direi che era con la moglie Camilla di 76 non centro oncologico dove incontrerà medici e pazienti bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito sgravi per le Aziende che assumono soprattutto al sud detassazione dei premi di produzione di dove sei in cima la priorità di governo per questa settimana sono più economici a partire da una serie di misure per il lavoro una sorta di nuovo pacchetto primo maggio da portare oggi in consiglio dei ministri alla vigilia della festa dei Lavoratori quasi una tradizione per l’esecutivo che l’anno scorso aveva proprio nel giorno della ricorrenza violenze e torture nel ...