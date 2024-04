Nuovo bonus 100 euro e sgravi per chi assume | cosa c’è da sapere

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Governo Meloni ha annunciato un pacchetto di misure per sostenere il lavoro e le imprese, che include unper i dipendenti e degliper chi. Scopriamo tutto nelle righe a seguire.100A partire da gennaio 2025, i dipendenti con un reddito annuo lordo inferiore a 35.000riceveranno unmensile di 100netti in busta paga. Ilsarà erogato per 24 mesi, per un totale di 2.400per chiLe imprese cherannopersonale a tempo indeterminato usufruiranno di due anni dicontributivi. Loo sarà pari al 100% dei contributi ...

Da un lato gli sgravi per le assunzioni già approvati lo scorso autunno, ancora non entrati in vigore in mancanza del decreto attuativo. Dall’altro l’annunciato “bonus tredicesima” per i lavoratori dipendenti, ma con una platea ridotta: cento euro in più in busta paga a gennaio solo per chi ha un ... Continua a leggere>>

La premier Giorgia Meloni ha annuncia to importanti misure a sostegno dell’occupazione durante un tavolo di confronto con i sindacati. Tra le principali novità , spiccano un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti e sgravi fiscali per favorire le assunzioni di giovani e donne. Durante ... Continua a leggere>>

Fisco e lavoro, il governo prepara il nuovo "decreto del primo maggio". Oggi sul tavolo del Cdm - bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito, sgravi per le aziende che assumono, soprattutto al Sud, detassazione dei premi di produzione. I dossier in cima alle priorità di governo per q ...

Continua a leggere>>

Governo, in Cdm le misure a sostegno di lavoratori e occupazione - ROMA – bonus da 100 euro a gennaio per lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro con coniuge e almeno un figlio a carico o per monogenitori con un unico figlio. Maxi-sgravi del 120% per 2 ...

Continua a leggere>>

bonus assunzioni e indennità di 100 euro ma per pochi: cosa c’è nel decreto Coesione all’esame del Consiglio dei ministri - Oggi il consiglio dei ministri bonus per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, con sgravi per due anni, a cui si aggiunge un’indennità di 100 euro a gennaio prossimo per i ...

Continua a leggere>>