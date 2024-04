Finley - nuovo disco di inediti ‘Pogo Mixtape Vol 1’ con 14 duetti e show a Milano

(Di martedì 30 aprile 2024) Itornano con unalbum di branidal titolo POGOVol.1 (Warner Music Italy). Si tratta del settimo album della loro carriera, in uscita venerdì 17 maggio. Il 16 maggio la band sarà al Forum di Assago aper un grande‘TUTTO È POSSIBILE AL FORUM’.diVol.1’: 14La band multiplatino protagonista della scena punk-rock italiana dagli anni 2000 pubblica un album tutto di. All’interno delprogettografico vi sono undicie tre brani precedentemente pubblicati, tra cui una nuova versione del loro ...

