Ecocolordoppler transcranico | preparazione e quando fare l’esame

(Di martedì 30 aprile 2024) L’rappresenta una procedura diagnostica che utilizza ultrasuoni per visualizzare le arterie cerebrali e valutare il flusso sanguigno all’interno del cranio. Viene spesso eseguito in complemento all’dei tronchi sovraortici a riposo per fornire una mappatura più completa della circolazione cerebrale, soprattuttoci sono indicazioni di anomalie vascolari o di problemi di flusso sanguigno. Questa tecnica si rivela fondamentale anche nella rilevazione del forame ovale pervio (PFO), un difetto cardiaco congenito che si può manifestare nell’età adulta. Cos’è l’e a cosa serve Lo studio Doppler(TCD) delle arterie cerebrali è ampiamente adottato sia in contesti ambulatoriali che ...