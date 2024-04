Sinner e la regola dell’hamburger - ha un significato particolare | è per le occasioni importanti

"come popolarità è andato nella stratosfera, però anche lo sport italiano negli ultimi tre anni è stato tanta roba". Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha spiegato la decisione di non fare di Jannik Sinner il portabandiera azzurro per le ...

Da ieri sera Sinner è il numero due del mondo. Nessun italiano c’era riuscito prima. In finale a Miami batte in due set Grigor Dimitrov (6-3, 6-1, in 1 ora e 13 minuti), scalvava Alcaraz nel ranking mondiale e adesso punta la vetta. Chiunque ormai pensa che è solo questione di tempo. Le redazioni ...

