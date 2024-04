Nasce a fatica l’Erasmus italiano - scambi ed esami tra università nazionali

Approvato il 24 aprile in via definitiva l'accordo per la sua istituzione con 445 voti a favore, 142 contrari e 39 astensioni

Continua a leggere>>

Per le Europee, alla vigilia dell’annuncio di Elly Schlein come capolista Pd alle Europee (atteso in occasione della Direzione nazionale al Nazareno), spunta la strana coppia dem formata da Lucia Annunziata (finta epurata Rai, vera candidata Pd) e il governatore della Campania Vincenzo De ...

Continua a leggere>>