Ascoli compatto per la salvezza Out Bellusci - Botteghin titolare

(Di martedì 30 aprile 2024)fa quadrato per provare a centrare la. Nella giornata di ieri il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore allo sport Nico Stallone si sono recati al centro sportivo Picchio Village per incontrare i giocatori e staff tecnico prima della seduta di allenamento svolta. È stato il direttore generale Domenico Verdone ad accogliere e introdurre il primo cittadino che per l’occasione ha voluto rivolgere un pensiero alla squadra in vista della cruciale sfidadi domani contro il Cosenza (avvio alle 15 al Del Duca). "L’amministrazione comunale, la piazza bianconera e tutta la città sono al vostro fianco e sono pronti a sostenervi per conquistare insieme il fondamentale obiettivo della– sostiene il sindaco –. Vi siamo vicini, con quel senso di appartenenza, amore e orgoglio per i colori bianconeri ...