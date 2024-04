(Di martedì 30 aprile 2024) Con un post su Instagram Denzelha voluto rivolgere le sue scuse per loportato in alto durante ladell'Inter: "Mi rendo conto che non è stato affatto intelligente"

Il giocatore dell' Inter riconosce di aver sbagliato nell'esporre lo striscione contro Theo Hernandez: "È stato un errore di giudizio da parte mia e per niente intelligente" Continua a leggere>>

2024-04-29 23:20:00 Fermi tutti! La Procura Federale ha aperto un’inchiesta ufficiale in merito allo striscione che ritraeva il difensore dell’Inter Theo Hernandez sul corpo di un cane e a distanza di poche ore Denzel Dumfries è tornato a parlare dei fatti occorsi durante i festeggiamenti per il ... Continua a leggere>>

La Procura federale, dopo aver acquisito le immagini, ieri pomeriggio ha aperto un fascicolo sullo Striscione esposto da Dumfries , domenica sera sul pullman, durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter. Lo Striscione , passato da alcuni tifosi al giocatore, è una rivisitazione della ... Continua a leggere>>

dumfries si scusa per lo striscione contro Theo della festa scudetto: “Un errore di valutazione” - Con un post su Instagram Denzel dumfries ha voluto rivolgere le sue scuse per lo striscione portato in alto durante la festa scudetto dell'Inter: "Mi ...

Continua a leggere>>

Grandi Letture: vai alla sezione - Q uando il calciatore si mette a fare l’ultrà finisce per deragliare, perché lo sfottò - si sa - fa sbagliare spesso la misura. Ultimo esempio: dumfries che nella bolgia della festa dell’Inter alza ...

Continua a leggere>>

dumfries, cani, topi, gamberetti e tori: quando l’esultanza è un autogol - Inter, l’esultanza di dumfries, con lo striscione in cui tiene al guinzaglio Theo Hernandez, è finita nel mirino della Lega: i precedenti Durante la festa dell’Inter per il tricolore non è sicuramente ...

Continua a leggere>>