Siligardi e Dalmonte - una coppia di rimpianti Con loro assieme sarebbe stata un’altra Spal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Che campionatostato conin campo a pieno regime dall’inizio alla fine? Non lo sapremo mai, ma la gara con l’Olbia ha fornito qualche indicazione su quello che poteva essere e non è stato. Certo, quello sul campo dell’ultima della classe – peraltro già retrocessa nei dilettanti – non era un test particolarmente attendibile, però le giocate dei due esterni hanno deliziato la platea. Lasciando milleai tifosi e a mister Di Carlo, che la scorsa estate li aveva fortemente voluti con sé ma non è riuscito a goderseli fino in fondo. Va detto che nei piani dell’area tecnica e dell’allenatoreavrebbero dovuto agire come esterni d’attacco in un tridente che aveva in Antenucci il terminale offensivo. Un progetto tattico che si è ...