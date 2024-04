A 30 anni dalla scomparsa di Senna e Ratzenberger | la programmazione di Sky Sport

Esattamente trenta anni fa, il 29 aprile 1994, la Formula 1 cominciò a perdere l’innocenza. Noi che c’eravamo, non potevamo nemmeno lontanamente immaginarlo. quel giorno, un venerdì, stavamo a Imola per una grande festa popolare. Ma all’improvviso uno schianto terribile mise in pericolo la vita ...

