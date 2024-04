Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024)DEL 30 APRILE 2026 ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LA CIRCONE è REGOLARE TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR CERVARA, VERSO PORTONACCIO SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI STA IN CODA DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA A SEGUIRE DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA POI RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA AUTO IN CODA SULLA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR IL ...