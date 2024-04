Isola dei Famosi - la reazione di Benigno vs il reality dopo la diffusione delle immagini

(Di martedì 30 aprile 2024)contro ilL’dei: ladell’attorela messa in ondasulla lite con Artur che ha portato alla sua squalifica dal gioco Francescoè tornato in Italia domenica scorsaessere stato squalificato dalshow di casa Mediaset. Il motivo alla base della squalifica è una lite trae Artur.il primo annuncio di Vladimir Luxuria, della scorsa diretta con il quale la produzione annunciava che preferiva non mostrare le, ieri sera invece c’è stato un cambio di rotta. Infatti a inizio puntata la presentatrice Luxuria ha annunciato che durante la diretta avrebbero mostrato le ...

Alla fine, dopo settimane, Vladimir Luxuria ha mandato in onda il video di Francesco Benigno che ha portato alla sua esclusione dall' Isola dei Famosi . Le immagini – come abbiamo raccontato nell'articolo che trovate qua sotto – hanno però subito scatenato una reazione furiosa dell'attore che, sulla ...

Edoardo Stoppa deciso, sceglie il benessere del gruppo sull’Isola dei famosi rinunciando a tempo con la moglie - Nell'ultimo episodio dell'Isola dei famosi, Edoardo Stoppa ha affrontato una scelta difficile: trascorrere più tempo con sua moglie Juliana Moreira o salvaguardare il cibo per il suo gruppo. Opta per ...

Isola: Benigno non ci sta, dura replica dopo il video mostrato - L'attore, nonostante il video mostrato in puntata lo incastri, accusa la produzione di corruzione e minaccia gli autori in diretta Facebook.

Francesco Benigno, dopo il video mandato in onda ieri, tuona: "Hanno provato a corrompermi, ecco le prove, ora dico tutto e non mi fermo più" - dopo la sua squalifica dall'"Isola dei famosi", Francesco Benigno ha lanciato gravi accuse nei confronti del programma in una diretta Facebook. Afferma di aver rifiutato offerte di denaro per influenz ...

