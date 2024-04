È come una liberazione I tifosi meritano di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Alberto Spagnoli, quindici gol in campionato, nel dopo partita con la Lucchese parla di salvezza e di tutto quello che ha vissuto in questa stagione così travagliata. "Sicuramente nel primo tempo non abbiamo pensato al risultato della partita di Fermo – spiega il bomber –. Noi dovevamo cercare di vincerla a tutti i costi e abbiamo fatto di tutto per provare a portare a casa i tre punti, perché sapevamo che dall’altra parte poteva succedere qualsiasi cosa. Sono onesto, alla fine del primo tempo non ho chiesto niente, perché non è una cosa che mi piace. Ma verso la metà del secondo tempo dalla panchina abbiamo saputo dello 0-3, era difficile pensare che la Fermana avrebbe potuto recuperare quel divario. Gli ultimi minuti sono stati difficili. Io ero particolarmente cotto, ma li abbiamo gestiti. Però è stata una partita aperta, nel primo tempo non ci sono state grossissime occasioni, ...