Ecografia apparato urinario | che cos’è e a cosa serve

(Di martedì 30 aprile 2024) L’del sistema, nota anche comerenale o urologica, rappresenta un esame di imaging diagnostico non invasivo e privo di radiazioni, che sfrutta le onde sonore per produrre immagini dettagliate delle strutture urinarie. Questo esame è fondamentale per valutare le condizioni dei reni, della vescica, degli ureteri e, negli uomini, anche della prostata. Attraverso l’si possono identificare anomalie come calcoli, cisti, masse e altre patologie che possono influenzare la funzionalità del sistema. L’esame è particolarmente utile per indagare cause di sintomi quali dolore lombare, difficoltà nella minzione, presenza di sangue nelle urine o altre alterazioni della funzione urinaria. Essendo una tecnica sicura e non invasiva, l’è spesso ...