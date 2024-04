Xbox Series X|S - sfondi che si adattano al gioco selezionato nei nuovi test

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 30 aprile 2024) La personalizzazione deglidella Home diXS è una di quelle funzioni che sembrano meno rilevanti per i giocatori, eppure viene sempre apprezzata. Quando vengono rilasciatistatici o dinamici i fan sono entusiasti di utilizzarli, ma presto potrebbero arrivare novità ancora migliori. Come riporta Tom Warren di The Verge, gli iscritti al programma Insider distanno provando una nuova funzionalità legata proprio agli. A quanto pare si potrà impostare un’opzione per cambiare automaticamente lo sfondo con un artwork del videoche si sta selezionando nella home. Il video a corredo del post di Warren mostra come funziona la cosa. Innanzitutto bisogna selezionare l’opzione nel menù della Personalizzazione di ...