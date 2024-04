Ucraina - Blinken chiama Putin al tavolo dei negoziati | Gli Usa ci sarann - anche Kiev Isw | Mosca pronta a nuove azioni offensive

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Antonysi schiera, almeno a parole, in prima fila per una pace in. Il segretario di Stato americano, al termine del suo tour che lo ha visto arrivare prima in Cina e poi in Medio Oriente, parlando con il presidente del World Economic Forum, Borge Brende, a Riyad, secondo quanto riporta Radio Liberty, ha teso la mano verso Vladimir: “Non appena la Russia dimostrerà di voler sinceramente negoziare, noi saremo sicuramente lì, e credo chegli ucrainio lì”, ha dichiarato il capo della diplomazia dell’amministrazione Biden. Resta da capire quali siano le condizioni di partenza pensate da Washington. In questo momento momento la Russia avanza molto lentamente, ma costantemente, in territorio ucraino e il prossimo mese, a detta degli stessi vertici militari di ...