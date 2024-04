Alla ricerca di un regalo unico e speciale per la Festa della Mamma? Elizabeth Arden e Graziella Braccialini vi invitano in profumeria a scoprire un raffinato cofanetto pronto a stupire madri e figlie #ElizabethArden #AlwaysArden #Ceramidecapsule

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 aprile 2024) Lasi avvicina. Tempo dunque di iniziare ladelperfetto per omaggiare una donna cosìe insostituibile. In soccorso delle più indecise,in collaborazione conha pensato a unto cadeau in grado di fare breccia nel cuore di: unper la...