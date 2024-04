Bullo senza freni - studenti fuori da scuola per protesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Ha destato grande impressione, nel Ferrarese, l’episodio di bullismo che si è verificato venerdì in unamedia della provincia: un alunno della classe prima è stato aggredito da un compagno di classe più vecchio di lui, che lo ha sbattuto sul banco procurandogli una ferita giudicata guaribile in dieci giorni. Un gesto violentissimo che ha indotto il professore presente in aula a chiamare il 118 e i carabinieri. Ieri mattina davanti allasi è svolto un sit-in die solidarietà: gli alunni – una cinquantina, alcuni con i genitori – si sono rifiutati di entrare in classe, si sono seduti per terra all’ingresso e hanno manifestato il loro disagio e vicinanza alla vittima della violenza. L’obiettivo? Chiedere che venga trovata una soluzione, perché l’autore della violenza, avvenuta davanti a tutti, è da tempo che crea ...