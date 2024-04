Basket serie c Lugo - passo avanti verso la salvezza

(Di martedì 30 aprile 2024) Novellara 60 Aviators78 NOVELLARA: Ferrari 3, Frediani 12, Morini 15, Folloni 13, Rinaldi ne, Franzoni 11, Bianchini ne, Spaggiari ne, Iannelli, Riccò, Doddi 3, Bovio 3. All.: Boni: Goi 8, Laslau ne, Baroncini L. 7, Fussi 6, Creta 18, Canzonieri 6, Ciadini 17, Arosti 7, Ravaioli 9, Pasquali ne. All.: Baroncini F. Arbitri: Calabrese - Grazioli Note. Parziali: 16-14; 29-35; 43-58. Vittoria d’oro per gli Aviators che mettono unaipoteca sul terzo posto, che varrebbe ladiretta senza bisogno di ricorrere ai playout. Il netto successo in casa del Novellara lascia infatti ben sperare in vista del match di ritorno.gioca una buona gara, piazzando la fuga nel terzo quarto grazie alla coppia Creta-Ciadini: un allungo che permette di arrivare al 30’ ...

