La LuLa lancia la fuga dell’Inter | numeri da record per Lautaro

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Gli strascichi polemici e le discussioni dopo l’ultimo derby in Coppa Italia tra Milan e Inter non si erano ancora dissolti, ma a mettere d’accordo tutti è stato ancora una volta il campo.Sul terreno di San Siro Romelu Lukaku non solo si è preso il palcoscenico nella sfida contro Zlatan Ibrahimovic mantenendo le promesse fatte ai tifosi, ma è andato ben oltre sfoderando la migliore prestazione stagionale in termini di Efficienza Tecnica e Fisica (98%) nella sfida più importante. Il centravanti belga si è confermato un autentico uomo derby trovando la rete per la quarta stracittadina di fila, come non accadeva dal 1950 (Benito Lorenzi) ma soprattutto confermandosi leader sul campo della squadra di Antonio Conte, capace ancora una volta di andare in rete con un’azione poderosa e mandare in gol il compagno d’attaccoMartinez con il ...