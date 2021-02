GF Vip, Zorzi su Giulia Salemi: “E’ tipo Amy Winehouse, la portiamo a San Patrignano”, è polemica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al GF Vip, Tommaso Zorzi ha fatto una battuta su Giulia Salemi, che ha fatto indignare il web Scoppia una nuova polemica sul web. Tommaso Zorzi, uno dei finalisti al GF Vip 5, è stato attaccato duramente su Twitter per una chiacchierata riguardante Giulia Salemi. L’influencer meneghino ha fatto una battuta sulla bella italo-persiana sul fatto che beve del vino in casa, facendola passare per un’alcolizzata. “Giulia è tipo Amy Winehouse, non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce“, queste sono le parole di Zorzi, che hanno indignato il web. “L’ho vista. C’era una bottiglia con una gocchina così, è arrivata lei solo una goccia è venuta giù. Fino ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al GF Vip, Tommasoha fatto una battuta su, che ha fatto indignare il web Scoppia una nuovasul web. Tommaso, uno dei finalisti al GF Vip 5, è stato attaccato duramente su Twitter per una chiacchierata riguardante. L’influencer meneghino ha fatto una battuta sulla bella italo-persiana sul fatto che beve del vino in casa, facendola passare per un’alcolizzata. “Amy, non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a Sanquando esce“, queste sono le parole di, che hanno indignato il web. “L’ho vista. C’era una bottiglia con una gocchina così, è arrivata lei solo una goccia è venuta giù. Fino ...

fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - Parpiglia : #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi - noemipataaa : RT @fanpage: Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti generaliste… - bigbIacklies : RT @trash_italiano: #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiva? È… -