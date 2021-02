DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2021 su Canale 5: Yigit chiede a Sanem ha riavuto il diario da Can e l’autorizzazione a pubblicarlo in forma di romanzo. Ma Sanem gli risponde negativamente, aggiungendo che – mancando il consenso di Can – non è intenzionata a pubblicarlo. Visto che non c’è tempo e che per la realizzazione del libro bisogna far presto, Yigit propone a Sanem di provare a parlare con Can, anche per scusarsi di quello che è accaduto alle nozze di Emre e Leyla. Ma per Can e Sanem le cose, sfortunatamente, non andranno come era stato preventivato… A questo punto assistiamo a un salto temporale di un anno e scopriremo che tantissime cose sono cambiate! Per restare aggiornati su questo argomento, ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 17 febbraio 2021)– Le Ali del Sogno di18 e19su Canale 5: Yigit chiede a Sanem ha riavuto il diario da Can e l’autorizzazione a pubblicarlo in forma di romanzo. Ma Sanem gli risponde negativamente, aggiungendo che – mancando il consenso di Can – non è intenzionata a pubblicarlo. Visto che non c’è tempo e che per la realizzazione del libro bisogna far presto, Yigit propone a Sanem di provare a parlare con Can, anche per scusarsi di quello che è accaduto alle nozze di Emre e Leyla. Ma per Can e Sanem le cose, sfortunatamente, non andranno come era stato preventivato… A questo punto assistiamo a un salto temporale di un anno e scopriremo che tantissime cose sono cambiate! Per restare aggiornati su questo argomento, ...

Fede4Cesc : @IlSigarodiCY Si si lo so.. ma siccome avevo visto le anticipazioni su Mediaset play e c’era quella scena ci sono r… - SarahPatellaro : Ma ieri ho visto le anticipazioni di oggi su Mediaset Play e la puntata iniziava con Nihat e Mevkibe che parlavano… - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021: Il piano di Aziz per far riavvicinare Can e Sanem - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 18 febbraio: Can geloso di Yigit - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 17 febbraio 2021: Sanem vuole Can come protagonista del suo romanzo, ma lui… -