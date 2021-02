La Palestina senza pace potrebbe ora ottenere un po’ di giustizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) La decisione della Corte penale internazionale di indagare nei territori occupati da Israele è l’ultima speranza per i palestinesi e un’occasione per il tribunale di dimostrare la sua indipendenza. Leggi

tonyoli8 : @TommasoAgosta @Ninamimi85 @zoabi_e @rubio_chef Nessuno semplifica. Da comprendere c'è che dal 1948 la Palestina vi… - tsmellony : @carlottero Gli oncologi infantili, come i veri attivisti, sono mille gradini sopra. Io sono solo un topo da biblio… - PutraAbramo : @Liz57300090 @rubio_chef @LailaPalestini1 Golda Meir, cioè Golda Mabovitz, ucraina, il cognome Meir glielo diede il… - justce_always : RT @loidomemau: Due giorni fa Azzan Amer, padre di 2 bambini è stato investito e ucciso volontariamente da un colono a #Nablus Oggi un col… - refereedoc : RT @loidomemau: Due giorni fa Azzan Amer, padre di 2 bambini è stato investito e ucciso volontariamente da un colono a #Nablus Oggi un col… -

Ultime Notizie dalla rete : Palestina senza

Internazionale

... che il tribunale può avvalersi della piena giurisdizione per indagare la "situazione in",... ma importante:prospettive di pace, i palestinesi scommettono sulla giustizia internazionale ...PUSH THE LIMITS raccontasforzo, finalismi e sovrastrutture che non siano quelli del pensiero ... Libano), Jenny Holzer (1950, Gallipolis, Ohio, USA) Emily Jacir (1972, Betlemme,), ...La decisione della Corte penale internazionale di indagare nei territori occupati da Israele è l’ultima speranza per i palestinesi e un’occasione per il tribunale di dimostrare la sua indipendenza. Le ...Le origini del conflitto israelo-palestinese, la nascita del terrorismo, la politica internazionale di fronte a questo scenario, ma anche le scelte di politica estera dell'Italia e la ...