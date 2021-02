Barcellona-Psg | Mbappé | “Vittoria in grande stile”

Leggi su sportface

"Siamo molto contenti, era una partita importante. Volevamo vincere e ci siamo riusciti in". Così Kylanai microfoni della tv francese dopo la netta4-1 del suo Psg ai danni delgrazie a una sua tripletta. "Io il secondo giocatore a segnare tre gol al Camp Nou in una stessa gara? Sono felice. Ho sempre voluto dare il meglio per questa maglia, oggi sono riuscito a esprimermi al meglio", prosegue il fuoriclasse francese prima di elogiare il lavoro del nuovo allenatore Pochettino. "Sta facendo bene e sta portando avanti al meglio il lavoro iniziato da Tuchel. Abbiamo cominciato a crescere fisicamente, pensiamo di poter migliorare ancora per ripetere prestazioni di questo genere", conclude.