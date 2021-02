Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lazio

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 13 febbraio 2021) L’ha una grande occasione per riportarsi in vetta al campionato e allungare su Milan e Juventus, sconfitte in questo sabato di campionato e riscattare l’eliminazione della Coppa Italia. Di fronte c’è però la squadra più in forma del campionato, la, reduce da 6 vittorie consecutive che ha una grande occasione, in caso di vittoria, di balzare avanti alla Juventus in classifica e addirittura fare anche sogni scudetto. Conte ha indisponibile Vidal, Gagliardini dovrebbe avere una chance da titolare, attacco affidato alla Lu-La. In casa, indisponibili Luiz Felipe e Strakosha. Correa parte favorito per affiancare Immobile. Queste le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro ...