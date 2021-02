Volley Superlega | Milano conclude la regular season

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 3-1 dell’Allianz Powersu Ravenna ha messo la parola fine alladiper Piano e compagni. Esattamente tra 10 giornitornerà in campo e lo farà per le partite che contano davvero. Domenica 21 febbraio (h 18.00 all’Allianz Cloud) al via il turno preliminare dei playoff scudetto con i meneghini che ospiteranno Verona. Si è chiusa così unastrana e particolare, in cuiha provato a recitare la sua parte da protagonista (ottimo avvio con il terzo posto per lungo tempo). Il mese di dicembre, però, il contagio da Covid ha arenato le ambizioni di alta classifica del team diguidato da coach Piazza. Le dichiarazioni del centrale Mosca Il mese di gennaio è stato infatti ...

natchayin : RT @pilloledivolley: Superlega classifiche rendimento finali ??: Abdel-Aziz si prende lo scettro dei bomber e degli acemen, Anzani meglio di… - fujiii0702 : RT @pilloledivolley: Superlega classifiche rendimento finali ??: Abdel-Aziz si prende lo scettro dei bomber e degli acemen, Anzani meglio di… - bbabbibbooo : RT @pilloledivolley: Superlega classifiche rendimento finali ??: Abdel-Aziz si prende lo scettro dei bomber e degli acemen, Anzani meglio di… - 8cycling : RT @pilloledivolley: Superlega 2020/21: Congratulazioni a @VeroVolleyMonza e @TonnoCallipoVol che chiudendo la Regular Season al 4° e 5° po… - GasSalesVolley : ?? | NEWS @FatRonRussell top scorer, #Grozer ace man e #Polo re dei muri. Statistiche e curiosità sul rendimento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

...la quarta posizione sottrattagli al fotofinish solo nel recupero di ieri dalla VeroMonza. Un'annata da incorniciare, dunque, per Rossard e compagni, autentici mattatori di questa, ...Un'altra pagina di storia è scritta nel ricco libro di emozioni della VeroMonza. Nel recupero della terza giornata di ritorno dellaCredem Banca 2020 - 2021 i monzesi stendono infatti la NBV Verona 3 - 0, all'Arena di Monza, e chiudono al quarto posto la ...Allianz Powervolley Milano ha concluso da poco la regular season della Superlega di Volley Maschile e tornerà in campo per i playoff ...(Andrea Gardina per iVolleymagazine.it) Il nome nuovo della pallavolo italiana di questa stagione è stato forse sotto diversi punti di vista quello di Mattia Bottolo. In primis per età anagrafica, cla ...