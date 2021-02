Lavoratori in nero: denunciato imprenditore e sospensione dell’attività (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (Av) – Lavoratori privi di regolare assunzione e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato dai Carabinieri presso un’impresa boschiva. Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza. Nello specifico, a seguito dell’accertamento eseguito dai Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, che hanno operato unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (Av) –privi di regolare assunzione e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato dai Carabinieri presso un’impresa boschiva. Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza. Nello specifico, a seguito dell’accertamento eseguito dai Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, che hanno operato unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, ...

