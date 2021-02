Perché è stata espulsa Alda D’Eusanio: cosa ha detto della Pausini (Di sabato 6 febbraio 2021) Alda D’Eusanio è stata espulsa dalla casa del Grande Fratello con effetto immediato: ecco cos’ha detto di Laura Pausini Una decisione senza ripensamenti: il Grande Fratello ha optato per la squalifica per Alda D’Eusanio dalla casa del Grande Fratello Vip. E così è arrivato un comunicato ufficiale con l’editore che prende delle distanze “dalle reiterate L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 febbraio 2021)dalla casa del Grande Fratello con effetto immediato: ecco cos’hadi LauraUna decisione senza ripensamenti: il Grande Fratello ha optato per la squalifica perdalla casa del Grande Fratello Vip. E così è arrivato un comunicato ufficiale con l’editore che prende delle distanze “dalle reiterate L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lapinella : Io che raccomando Carlotta? Ma la follia????? Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto… - _Carabinieri_ : #Roma: fermata dai #Carabinieri perché stava percorrendo in auto la corsia preferenziale, una donna è stata trovata… - FBiasin : Della notizia 'Milano, il comune frena sul nuovo #stadio' mi sorprende soprattutto la parola 'frena', perché fa int… - WeFoundAnsia : La storia della madre rinnegata perché è fuggita da un matrimonio violento e infelice c'è stata in ogni puntata di… - JoIloveJu : RT @perchetendenza: 'Alda': Perché Alda D'Eusanio è stata squalificata dal #gfvip per queste parole su Laura Pausini, che tramite il suo uf… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché stata Fonseca: 'Non meritavamo di perdere'. Pirlo: 'Juve perfetta'

'Non importa se è stata una vittoria in stile Allegri o in stile Sarri, l'importante è vincere - ... Ho grandi difensori a mia disposizione, ma quando giocano bene loro è perché anche tutti gli altri ...

Bambino di 11 anni avvelenato dalla sua matrigna: trovato in un cestino nel seminterrato della casa

... dopo che era scomparso nel gennaio 2020 ma solo ora è stata fatta chiarezza sulle cause del ... Più di un giorno è stato necessario perché fosse trovato, ma le autorità hanno considerato il padre ...

roma cares - Video e Gallery - Il murale della Roma per Willy Il Romanista 'Non importa se èuna vittoria in stile Allegri o in stile Sarri, l'importante è vincere - ... Ho grandi difensori a mia disposizione, ma quando giocano bene loro èanche tutti gli altri ...... dopo che era scomparso nel gennaio 2020 ma solo ora èfatta chiarezza sulle cause del ... Più di un giorno è stato necessariofosse trovato, ma le autorità hanno considerato il padre ...