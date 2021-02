WindTre down in molte città italiane: cosa è successo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) WindTre down in molte città italiane. Difficoltà riscontrate sulla linea telefonica. Malfunzionamenti anche per internet. ROMA – WindTre down in molte città italiane. I problemi sono stati registrati nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio 2021 Molti utenti, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, stanno avendo problemi sulla linea telefonica e sulla rete internet. I problemi maggiori sono stati registrati a Milano e Napoli, problemi anche a Bologna, Roma e Torino. La situazione sta ritornando alla normalità e nelle prossime ore potrebbero ritornare a funzionare tutti i servizi alla perfezione. Approfondimenti in corso Gli approfondimenti sono in corso. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021)in. Difficoltà riscontrate sulla linea telefonica. Malfunzionamenti anche per internet. ROMA –in. I problemi sono stati registrati nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio 2021 Molti utenti, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, stanno avendo problemi sulla linea telefonica e sulla rete internet. I problemi maggiori sono stati registrati a Milano e Napoli, problemi anche a Bologna, Roma e Torino. La situazione sta ritornando alla normalità e nelle prossime ore potrebbero ritornare a funzionare tutti i servizi alla perfezione. Approfondimenti in corso Gli approfondimenti sono in corso. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle ...

