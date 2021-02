Vaccini, i limiti di quello AstraZeneca complicano i piani italiani (Di lunedì 1 febbraio 2021) La campagna vaccinale rivista procederà su due binari paralleli. Ma sull’avvio pesa il nodo del vaccino AstraZeneca. Da un lato i Vaccini Pfizer e Moderna, dall’altro quest’ultimo, autorizzato da Aifa per le persone di età compresa tra 18 e 55 anni. È questa l’ipotesi al vaglio del Governo, costretto a rimodulare il piano dai tagli annunciati nelle forniture da Pfizer e Moderna e dal paletto fissato dall’Agenzia italiana del farmaco nel dare il via libera al terzo vaccino, quello di AstraZeneca appunto, approvato nell’Unione Europea e atteso nel nostro Paese a partire dall’8 febbraio. Completata l’immunizzazione degli operatori sanitari, i farmaci di Pfizer e Moderna - dotati di maggiore capacità protettiva - verrebbero utilizzati per anziani over80, pazienti oncologici e fragili (le persone affette da diabete grave o ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) La campagna vaccinale rivista procederà su due binari paralleli. Ma sull’avvio pesa il nodo del vaccino. Da un lato iPfizer e Moderna, dall’altro quest’ultimo, autorizzato da Aifa per le persone di età compresa tra 18 e 55 anni. È questa l’ipotesi al vaglio del Governo, costretto a rimodulare il piano dai tagli annunciati nelle forniture da Pfizer e Moderna e dal paletto fissato dall’Agenzia italiana del farmaco nel dare il via libera al terzo vaccino,diappunto, approvato nell’Unione Europea e atteso nel nostro Paese a partire dall’8 febbraio. Completata l’immunizzazione degli operatori sanitari, i farmaci di Pfizer e Moderna - dotati di maggiore capacità protettiva - verrebbero utilizzati per anziani over80, pazienti oncologici e fragili (le persone affette da diabete grave o ...

