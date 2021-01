Atletica, meeting Karlsruhe: Bogliolo chiude quinta nei 60hs. Buon quarto posto per Dal Molin (Di venerdì 29 gennaio 2021) Buona prestazione all’esordio stagionale per Luminosa Bogliolo che al meeting di Karlsruhe, in Germania, conquista una soddisfacente quinta piazza nei 60 ostacoli con il tempo di 8?05. A trionfare è stata la finlandese Nooralotta Neziri che in 7?92 ha centrato anche il record nazionale, beffando la nigeriana Tobi Amusan di 2 centesimi. Prestazione decisamente positiva anche per Paolo Dal Molin che ha chiuso al quarto posto la finale nei 60hs in 7?65, suo miglior tempo dal 2014. A trionfare è stato il francese Wilhem Belocian (7?49), seguito dallo statunitense Aaron Mallett (7?59) e dall’altro transalpino Aurel Manga (7?64). Non è sceso i pedana, come annunciato nel pomeriggio, Filippo Randazzo a causa della positività al ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021)a prestazione all’esordio stagionale per Luminosache aldi, in Germania, conquista una soddisfacentepiazza nei 60 ostacoli con il tempo di 8?05. A trionfare è stata la finlandese Nooralotta Neziri che in 7?92 ha centrato anche il record nazionale, beffando la nigeriana Tobi Amusan di 2 centesimi. Prestazione decisamente positiva anche per Paolo Dalche ha chiuso alla finale neiin 7?65, suo miglior tempo dal 2014. A trionfare è stato il francese Wilhem Belocian (7?49), seguito dallo statunitense Aaron Mallett (7?59) e dall’altro transalpino Aurel Manga (7?64). Non è sceso i pedana, come annunciato nel pomeriggio, Filippo Randazzo a causa della positività al ...

