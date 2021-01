Ufficiale: Lombardi dal Monza in prestito al Teramo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luca Lombardi si trasferisce al Teramo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Il giovane centrocampista classe 2002 era arrivato a Monza un anno fa dalla Recanatese, entrando a far parte della Prima Squadra, con cui ha debuttato tra i professionisti in Coppa Italia in Pordenone-Monza dello scorso 27 ottobre. Foto: Logo Teramo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lucasi trasferisce ala titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Il giovane centrocampista classe 2002 era arrivato aun anno fa dalla Recanatese, entrando a far parte della Prima Squadra, con cui ha debuttato tra i professionisti in Coppa Italia in Pordenone-dello scorso 27 ottobre. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

