Clubhouse, il social che usa solo messaggi vocali (Di giovedì 28 gennaio 2021) La "guerra" dei social network si arricchisce di un nuovo protagonista. Dagli Stati Uniti arriva Clubhouse , il social nato ad aprile 2020 che sta riscuotendo sempre più successo, anche in Europa. Non ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) La "guerra" deinetwork si arricchisce di un nuovo protagonista. Dagli Stati Uniti arriva, ilnato ad aprile 2020 che sta riscuotendo sempre più successo, anche in Europa. Non ...

jackfollasb : Clubhouse, il nuovo fenomeno social che vale un miliardo di dollari | Rep - Lantidiplomatic : #Clubhouse, come funziona il nuovo social network pronto al grande pubblico - SimoneCosimi : RT @VanityFairIt: Niente testi, foto, video, shopping, storie. Niente like o condivisioni. Solo tante stanze e la propria voce. Ecco come f… - decarlimelissa8 : RT @mariannabrl: #ClubHouse sarà in grado di rivoluzionare il mondo dei social? Ci sono da poco, ma per ora mi sembra molto, molto, molto i… - fdicos10 : RT @annaljsa: “???? Comunicazione digitale tra giornalismo e social media” with @tosochris and @fdicos10. Today, 28 Jan at 3:00 PM CET on @… -