Ballotta | ' Avrei giocato ancora Buffon è al top | ma la Juve senza Szczesny'

La Gazzetta dello Sport

L'ex portiere di Lazio e Parma Marco Ballotta ha parlato anche di Gigi Buffon a La Gazzetta dello Sport: "Sta ancora bene, non fa vedere grossi cali .Per fortuna c’era Buffon in ...Stasera con la Spal potrebbe riprendersi la fascia da capitano. Domani festeggia il compleanno e vuole diventare il più longevo in Italia ...