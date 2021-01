Esclusiva: Cosenza, è fatta per Gerbo dall’Ascoli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alberto Gerbo in arrivo a Cosenza. Accordo raggiunto negli ultimissimi minuti per l’esterno destro classe 1989 in arrivo dall’Ascoli. Una trattativa che vi avevamo anticipato e che adesso è stata completata. Il Cosenza garantirà un contratto fino al 2022 rispetto all’impegno in scadenza tra Gerbo e il club marchigiano. E si assicurerà una pedina di sicura esperienza. Foto: sito ufficiale foggia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Albertoin arrivo a. Accordo raggiunto negli ultimissimi minuti per l’esterno destro classe 1989 in arrivo. Una trattativa che vi avevamo anticipato e che adesso è stata completata. Ilgarantirà un contratto fino al 2022 rispetto all’impegno in scadenza trae il club marchigiano. E si assicurerà una pedina di sicura esperienza. Foto: sito ufficiale foggia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Cosenza Esclusiva: Cosenza, è fatta per Gerbo dall’Ascoli alfredopedulla.com La presentazione dell’avversario: il Brescia deve rialzare la testa dopo due sconfitte e le cessioni dei big

Dopo il deludente pari interno contro il Cosenza che ha rimontato dal 2-0 al 2-2, il Monza torna a giocare e lo fa sul campo del Brescia. Un vero e proprio derby lombardo quello che andrà in scena al ...

Brescia-Monza, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Brescia-Monza è una partita di Serie B e si gioca lunedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo il deludente pari interno contro il Cosenza che ha rimontato dal 2-0 al 2-2, il Monza torna a giocare e lo fa sul campo del Brescia. Un vero e proprio derby lombardo quello che andrà in scena al ...