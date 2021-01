Covid | a Varese il primo caso di variante brasiliana in Italia | “Paziente ricoverato per accertamenti”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ,Ladelè ufficialmente arrivata in: ilad oggi è stato osservato ain un uomo rientrato dal Brasile nei giorni scorsi, via Madrid, e atterrato all’aeroporto di Malpensa. A darne comunicazione è stata la locale Ats, l’Agenzia tutela Salute, spiegando che il“è il corso di valutazione all’ospedale di”. Laarriva inIlera risultato positivo al tampone disposto dalla stessa Ats secondo le norme anti. È “in buone condizioni di salute”, ma “precauzionalmente”, ha fatto sapere l’Ats, le autorità sanitarie hanno disposto il “ricovero per ...

Bianco, giallo, arancione, rosso e rosso scuro. Quest'ultimo colore non appare ancora nelle nostre cartine dell'Italia nell'era Covid, ma potrebbe essere questione di giorni. La zona rosso scuro è una ...